Евродепутаты не стали подтверждать подлинность заявлений об угрозе срыва транша ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Евродепутат Альберто Чирио не стал подтверждать подлинность своего заявления об угрозе срыва транша ЕС для Украины, сделанного якобы 7 марта в Европарламенте, сообщает УНН.
Редакция обратилась с запросом к евродепутату, а также пресс-службе итальянской партии Сильвио Берлускони “Вперед, Италия”, представителем которого А.Чирио выступает, с просьбой подтвердить подлинность заявления, размещенного на малоизвестном американском интернет-ресурсе.
А.Чирио, как видно на скрине, прочитал запрос, но подтверждать подлинность информации не стал. Аналогичную позицию заняла и пресс-служба партии.
Тем временем министр финансов Украины Александр Данилюк косвенно опроверг информацию об угрозе срыва транша ЕС из-за вопросов АПК. Он отметил, что Украина ожидает первый транш в рамках макрофинансовой помощи от Европейского союза (MFA) в начале осени, а главным требованием является автоматическая верификация электронных деклараций.