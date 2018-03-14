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Евродепутаты не стали подтверждать подлинность заявлений об угрозе срыва транша ЕС

Евродепутаты не стали подтверждать подлинность заявлений об угрозе срыва транша ЕС

Киев  •  УНН

 • 9547 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Евродепутат Альберто Чирио не стал подтверждать подлинность своего заявления об угрозе срыва транша ЕС для Украины, сделанного якобы 7 марта в Европарламенте, сообщает УНН.

Редакция обратилась с запросом к евродепутату, а также пресс-службе итальянской партии Сильвио Берлускони “Вперед, Италия”, представителем которого А.Чирио выступает, с просьбой подтвердить подлинность заявления, размещенного на малоизвестном американском интернет-ресурсе.

А.Чирио, как видно на скрине, прочитал запрос, но подтверждать подлинность информации не стал. Аналогичную позицию заняла и пресс-служба партии.

Тем временем министр финансов Украины Александр Данилюк косвенно опроверг информацию об угрозе срыва транша ЕС из-за вопросов АПК. Он отметил, что Украина ожидает первый транш в рамках макрофинансовой помощи от Европейского союза (MFA) в начале осени, а главным требованием является автоматическая верификация электронных деклараций.

Украинские Национальные Новости

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