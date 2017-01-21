Євродепутат з'їздив у Крим коштом росіян - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Депутат Європейського парламенту від правопопулістської німецької політсили "Альтернатива для Німеччини" Маркус Претцель заявив, що відвідав конференцію в анексованому Росією Криму коштом російського фонду. Про це він розповів у суботу на полях конгресу об'єднання крайніх правих в Європарламенті "Європа націй і свобод" у німецькому Кобленці, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Тим самим європарламентар підтвердив повідомлення видання Der Spiegel, за яким М.Претцель у квітні 2016 року брав участь у "Ялтинському міжнародному економічному форумі".
За даними видання, усі витрати М.Претцеля під час заходу взяв на себе "російський фонд, який повинен економічно підтримувати анексований Крим". Назву його часопис не вказав. Організатором форуму є однойменний фонд за підтримки адміністрації президента РФ.
Видання додає, що комісія Європарламенту з етики розглядає цей випадок, а вартість поїздки становила близько 1500-1800 євро плюс перельоти на літаках "Аерофлоту".
Сам М.Претцель назвав це "дрібничкою" та "нормальною практикою". Він зауважив, що через поїздку йому заборонили в'їзд до України, куди він, утім, і без того не збирався.