Евродепутат съездил в Крым за счет россиян - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Депутат Европейского парламента от правопопулистской немецкой политсилы "Альтернатива для Германии" Маркус Претцель заявил, что посетил конференцию в аннексированом Россией Крыму за счет российского фонда. Об этом он рассказал в субботу на полях конгресса объединения крайне правых в Европарламенте "Европа наций и свобод" в немецком Кобленце, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Тем самым европарламентарий подтвердил сообщение издания Der Spiegel, согласно которому М.Претцель в апреле 2016 участвовал в "Ялтинском международном экономическом форуме".
По данным издания, все расходы М.Претцеля во время мероприятия взял на себя "российский фонд, который должен экономически поддерживать аннексированный Крым". Название его журнал не указал. Организатором форума является одноименный фонд при поддержке администрации президента РФ.
Издание добавляет, что комиссия Европарламента по этике рассматривает этот случай, а стоимость поездки составляла около 1500-1800 евро плюс перелеты на самолетах "Аэрофлота".
Сам М.Претцель назвал это "мелочью" и "нормальной практикой". Он отметил, что из-за поездки ему запретили въезд в Украину, куда он, впрочем, и без того не собирался.