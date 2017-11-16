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"Євробачення" відмовилося захищати конкурсантів, якщо у них виникнуть проблеми з країною-господаркою

"Євробачення" відмовилося захищати конкурсантів, якщо у них виникнуть проблеми з країною-господаркою

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Європейська мовна спілка вирішила не відстоювати право учасників виступити на конкурсі, якщо у тих виникнуть проблеми із в'їздом в країну-господарку конкурсу. Про це "Известиям" розповіли в прес-службі Європейської мовної спілки (ЄМС), передає УНН.

Організатори "Євробачення" вирішили, що не будуть боротися за учасників конкурсу якщо у тих виникнуть проблеми із в'їздом в країну-господарку конкурсу. При виникненні подібних ситуацій в майбутньому організатори "Євробачення" вирішили самоусунутися, змінивши свої правила.

Рішення прийняли після випадку з Україною, коли до Києва не пустили конкурсантку від Росії Юлію Самойлову через її візит до Криму. Після цього ЄМС відмовився від спроб "захистити кандидатів від політики" і залишити все на відкуп національним законодавствам приймаючих країн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стали відомі дати нацвідбору півфіналістів і фіналістів на Євробачення-2018

"Правила конкурсу пісні "Євробачення-2018" припускають, що відібрані виконавці і члени делегації не повинні мати за собою ніяких порушень, які дозволили б національній владі приймаючої країни відмовити їм у в'їзді в країну-господарку відповідно до її національного законодавства," - заявили в прес-службі Європейської мовної спілки.

У ЄМС підкреслили, що тепер "виключно від національного законодавства приймаючої сторони та позиції державної влади" залежить, чи стане перешкодою для участі в конкурсі відвідування Криму кимось із членів делегації країни-учасниці.

Як повідомляв УНН, музичний конкурс "Євробачення" в 2018 році пройде в Лісабоні. Перший і другий півфінали конкурсу заплановано на 8 і 10 травня відповідно, фінал - на 12 травня 2018 року.

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