"Евровидение" отказалось защищать конкурсантов, если у них возникнут проблемы со страной-хозяйкой

Организаторы “Евровидения” решили, что не будут бороться за участников конкурса если у тех возникнут проблемы со въездом в страну-хозяйку конкурса. При возникновении подобных ситуаций в будущем организаторы “Евровидения” решили самоустраниться, изменив свои правила.

Решение приняли после случая с Украиной, когда в Киев не пустили конкурсантку от России Юлию Самойлову из-за ее визита в Крым. После этого ЕВС отказался от попыток “защитить кандидатов от политики” и оставить всё на откуп национальному законодательству принимающих стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны даты нацотбора полуфиналистов и финалистов на Евровидение-2018

“Правила конкурса песни "Евровидение-2018" предполагают, что отобранные исполнители и члены делегации не должны иметь за собой никаких нарушений, которые позволили бы национальным властям принимающей страны отказать им во въезде в страну-хозяйку в соответствии с ее государственным законодательством,” — заявили в пресс-службе Европейского вещательного союза.

В ЕВС подчеркнули, что теперь “исключительно от национального законодательства принимающей стороны и позиции государственных властей” зависит, станет ли препятствием для участия в конкурсе посещение Крыма кем-то из членов делегации страны-участницы.

Как сообщал УНН, музыкальный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Первый и второй полуфиналы конкурса запланировано на 8 и 10 мая соответственно, финал - на 12 мая 2018 года.