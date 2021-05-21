Після півфіналу у букмекерів виросли шанси на перемогу українського гурту Go-A — вони піднялися з 8 на 4 місце серед фаворитів. Лідерами вважаються Італія, Мальта та Франція.
Євробачення-2021: Стало відомо, під яким номером виступить Go_A в фіналі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Український гурт Go_A виступить у гранд-фіналі конкурсу “Євробачення” під номером 19. Порядок номерів опублікований на сайті “Євробачення”, передає УНН.
Що відомо
Відкриє фінал Олена Цагріну з Кіпру. Представники наступних трьох країн вийдуть на сцену в такому порядку: Албанія (співачка Анхела Перистери), Ізраїль (співак Еден Ален), Бельгія (група Hooverphonic). Всього у фінал потрапили 26 країн.
Повний порядок виступів під час фіналу конкурсу наступний:
Нагадаємо
Фінал конкурсу відбудеться 22 травня на арені Ahoy у Роттердамі.
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