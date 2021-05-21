Євробачення-2021: Стало відомо, під яким номером виступить Go_A в фіналі

Що відомо

Відкриє фінал Олена Цагріну з Кіпру. Представники наступних трьох країн вийдуть на сцену в такому порядку: Албанія (співачка Анхела Перистери), Ізраїль (співак Еден Ален), Бельгія (група Hooverphonic). Всього у фінал потрапили 26 країн.

Повний порядок виступів під час фіналу конкурсу наступний:

Кіпр. Олена Цагріна — El Diablo

Албанія. Анхела Перістері — Karma

Ізраїль Еден Ален — Set Me Free

Бельгія. Hooverphonic — The Wrong Place

Росія. Manizha — Russian Woman

Мальта. Destiny — Je Me Casse

Португалія. The Black Mamba — Love Is On My Side

Сербія. Hurricane — Loco Loco

Велика Британія. Джеймс Н’юман — Embers

Греція. Stefania — Last Dance

Швейцарія. Gjon’s Tears — Tout l’Univers

Ісландія. Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ - 10 Years

Іспанія . Blas Cantó — Voy A Querdarme

Молдова. Наталія Гордієнко — SUGAR

Німеччина. Jendrik — I Don’t Feel Hate

Фінляндія. Blind Channel — Dark Side

Болгарія. Victoria — Growing Up is Getting Old

Литва. The Roop — Discoteque

Україна. Go_A — Shum

Франція. Барбара Праві — Voilà

Азербайджан. Efendi — Mata Hari

Норвегія. TIX — Fallen Angel

Нідерланди (країна-господарка). Жангю Макрой — Birth of a New Age

Італія. Måneskin — Zitti E Buoni

Швеція. Tusse — Voices

Сан-Маріно. Senhit — Adrenalina

Нагадаємо

Фінал конкурсу відбудеться 22 травня на арені Ahoy у Роттердамі.

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