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Євробачення-2021: Стало відомо, під яким номером виступить Go_A в фіналі

Київ • УНН

 • 24642 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Український гурт Go_A виступить у гранд-фіналі конкурсу “Євробачення” під номером 19. Порядок номерів опублікований на сайті “Євробачення”, передає УНН.

Євробачення-2021: Стало відомо, під яким номером виступить Go_A в фіналі

Що відомо

Відкриє фінал Олена Цагріну з Кіпру. Представники наступних трьох країн вийдуть на сцену в такому порядку: Албанія (співачка Анхела Перистери), Ізраїль (співак Еден Ален), Бельгія (група Hooverphonic). Всього у фінал потрапили 26 країн.

Повний порядок виступів під час фіналу конкурсу наступний:

  • Кіпр. Олена Цагріна — El Diablo
  • Албанія. Анхела Перістері — Karma
  • Ізраїль Еден Ален — Set Me Free
  • Бельгія. Hooverphonic — The Wrong Place
  • Росія. Manizha — Russian Woman
  • Мальта. Destiny — Je Me Casse
  • Португалія. The Black Mamba — Love Is On My Side
  • Сербія. Hurricane — Loco Loco
  • Велика Британія. Джеймс Н’юман — Embers
  • Греція. Stefania — Last Dance
  • Швейцарія. Gjon’s Tears — Tout l’Univers
  • Ісландія. Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ - 10 Years
  • Іспанія . Blas Cantó — Voy A Querdarme
  • Молдова. Наталія Гордієнко — SUGAR
  • Німеччина. Jendrik — I Don’t Feel Hate
  • Фінляндія. Blind Channel — Dark Side
  • Болгарія. Victoria — Growing Up is Getting Old
  • Литва. The Roop — Discoteque
  • Україна. Go_A — Shum
  • Франція. Барбара Праві — Voilà
  • Азербайджан. Efendi — Mata Hari
  • Норвегія. TIX — Fallen Angel
  • Нідерланди (країна-господарка). Жангю Макрой — Birth of a New Age
  • Італія. Måneskin — Zitti E Buoni
  • Швеція. Tusse — Voices
  • Сан-Маріно. Senhit — Adrenalina

    • Нагадаємо

    Фінал конкурсу відбудеться 22 травня на арені Ahoy у Роттердамі.

    Доповнення

    Після півфіналу у букмекерів виросли шанси на перемогу українського гурту Go-A — вони піднялися з 8 на 4 місце серед фаворитів. Лідерами вважаються Італія, Мальта та Франція.

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