После полуфинала у букмекеров выросли шансы на победу украинской группы Go-A — они поднялись с 8 на 4 место среди фаворитов. Лидерами считаются Италия, Мальта и Франция.
Евровидение-2021: Стало известно, под каким номером выступит Go_A в финале
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Украинская группа Go_A выступит в гранд-финале конкурса "Евровидение" под номером 19. Порядок номеров опубликован на сайте "Евровидения", передает УНН.
Что известно
Откроет финал Елена Цагрину с Кипра. Представители следующих трех стран выйдут на сцену в следующем порядке: Албания (певица Анхела Перистери), Израиль (певец Эден Ален), Бельгия (группа Hooverphonic). Всего в финал попали 26 стран.
Полный порядок выступлений во время финала конкурса следующий:
Напомним
Финал конкурса состоится 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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