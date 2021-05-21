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Евровидение-2021: Стало известно, под каким номером выступит Go_A в финале

Киев • УНН

 • 24642 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Украинская группа Go_A выступит в гранд-финале конкурса "Евровидение" под номером 19. Порядок номеров опубликован на сайте "Евровидения", передает УНН.

Евровидение-2021: Стало известно, под каким номером выступит Go_A в финале

Что известно

Откроет финал Елена Цагрину с Кипра. Представители следующих трех стран выйдут на сцену в следующем порядке: Албания (певица Анхела Перистери), Израиль (певец Эден Ален), Бельгия (группа Hooverphonic). Всего в финал попали 26 стран.

Полный порядок выступлений во время финала конкурса следующий:

  • Кипр. Елена Цагрина — El Diablo
  • Албания. Анхела Перистери — Karma
  • Израиль Эден Ален — Set Me Free
  • Бельгия. Hooverphonic — The Wrong Place
  • Россия. Manizha — Russian Woman
  • Мальта. Destiny — Je Me Casse
  • Португалия. The Black Mamba — Love Is On My Side
  • Сербия. Hurricane — Loco Loco
  • Великобритания. Джеймс Ньюман — Embers
  • Греция. Stefania — Last Dance
  • Швейцария. Gjon’s Tears — Tout l’Univers
  • Исландия. Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ - 10 Years
  • Испания. Blas Cantó — Voy A Querdarme
  • Молдова. Наталья Гордиенко — SUGAR
  • Германия. Jendrik — I Do not Feel Hate
  • Финляндия. Blind Channel — Dark Side
  • Болгария. Victoria — Growing Up is Getting Old
  • Литья. The Roop — Discoteque
  • Украина. Go_A — Shum
  • Франция. Барбара Правые — Voilà
  • Азербайджан. Efendi — Mata Hari
  • Норвегия. TIX — Fallen Angel
  • Нидерланды (страна-хозяйка). Жанг макро- - Birth of a New Age
  • Италия. Måneskin — Zitti E Buoni
  • Швеция. Tusse — Voices
  • Сан-Марино. Senhit — Adrenalina

    • Напомним

    Финал конкурса состоится 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

    Дополнение

    После полуфинала у букмекеров выросли шансы на победу украинской группы Go-A — они поднялись с 8 на 4 место среди фаворитов. Лидерами считаются Италия, Мальта и Франция.

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