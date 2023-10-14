Євро-2024: збірна України оприлюднила заявку на матч відбору проти Північної Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Українська збірна з футболу оприлюднила заявку на матч проти Північної Македонії у відборі на чемпіонат Європи - 2024. Про це УНН повідомляє з посиланням на Українську асоціацію футболу.
Деталі
Сьогодні в Празі на стадіоні "Epet Арена" збірна України проведе номінально домашній матч відбору Євро-2024 у групі С проти команди Північної Македонії. Початок - о 16:00 за київським часом.
До заявки збірної України увійшли 23 футболісти:
1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Єгор Назарина, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 19. Владислав Ванат, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.
З тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапили Денис Попов, Назарій Русин та травмований Сергій Кривцов, який поїде вже після матчу з македонцями.
Сьогоднішній матч збірна України проведе в синьому комплекті форми. Македонці зіграють у білому.
Доповнення
Сьогодні, 14 жовтня, збірна України проведе черговий матч у межах відбору на чемпіонат Європи з футболу 2024 року. Суперником наших футболістів стане збірна Північної Македонії.
Ставки букмекерів
Фаворитом поєдинку букмекери вважають наших футболістів. Ставки на перемогу збірної України приймаються з коефіцієнтом 1,67, на нічию - 3,90, на перемогу Північної Македонії - 5,80.