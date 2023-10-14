Евро-2024: сборная Украины обнародовала заявку на матч отбора против Северной Македонии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Украинская сборная по футболу обнародовала заявку на матч против Северной Македонии в отборе на чемпионат Европы - 2024. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
Детали
Сегодня в Праге на стадионе "Epet Арена" сборная Украины проведет номинально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Северной Македонии. Начало - в 16:00 по киевскому времени.
В заявку сборной Украины вошли 23 футболиста:
1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Егор Назарина, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 19. Владислав Ванат, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.
Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Денис Попов, Назарий Русин и травмированный Сергей Кривцов, который поедет уже после матча с македонцами.
Сегодняшний матч сборная Украины проведет в синем комплекте формы. Македонцы сыграют в белом.
Дополнение
Сегодня, 14 октября, сборная Украины проведет очередной матч в рамках отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Соперником наших футболистов станет сборная Северной Македонии.
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры считают наших футболистов. Ставки на победу сборной Украины принимаются с коэффициентом 1,67, на ничью - 3,90, на победу Северной Македонии - 5,80.