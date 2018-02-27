Євро-2020 стане рекордним за кількістю призових

Виконком УЄФА схвалив збільшення призових для 24-х команд, які візьмуть участь у фінальній стадії Євро-2020. Учасники Євро-2020 в цілому отримають 371 млн. євро — на 70 мільйонів більше (на 23 відсотки більше), ніж було розподілено між 24-ма учасниками фінальної стадії Євро-2016 у Франції.

Зазначимо, що перемогу в кожному матчі групового етапу асоціація отримає 1,5 мільйона євро, нічия принесе 750 000 євро. Кожен із учасників 1/8 фіналу отримає по 2 мільйони євро, чвертьфіналісти отримають ще по 3,25 мільйона євро. Вихід збірної до півфіналу забезпечить асоціації ще 5 мільйонів євро.

Що стосується фіналу на “Уемблі”, команда, яка програла, отримає 7 мільйонів євро, тоді як переможцю дістанеться 10 мільйонів.

Примітно, у випадку виграшу чемпіоном всіх трьох матчах групового етапу, то в цілому заробить 34 мільйони євро. У 2016-му ця сума становила 27 мільйонів євро.

Крім того додамо, що наступне засідання Виконавчого комітету УЄФА відбудеться 24 травня в Києві.