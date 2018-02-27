Евро-2020 станет рекордным по количеству призовых

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64365 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78790 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81506 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107712 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100494 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104606 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111565 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Евро-2020 станет рекордным по количеству призовых

Евро-2020 станет рекордным по количеству призовых

Киев  •  УНН

 • 10175 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Исполнительный комитет УЕФА на 42-м очередном Конгрессе Ассоциации в Братиславе объявил о росте призовых на чемпионате Европы 2020 года, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.

Исполком УЕФА одобрил увеличение призовых для 24-х команд, которые примут участие в финальной стадии Евро-2020. Участники Евро-2020 в целом получат 371 млн. евро — на 70 миллионов больше (на 23 процента больше), чем были распределены между 24-ю участниками финальной стадии Евро-2016 во Франции.

Отметим, что победу в каждом матче группового этапа ассоциация получит 1,5 миллиона евро, ничья принесет 750 000 евро. Каждый из участников 1/8 финала получит по 2 миллиона евро, четвертьфиналисты получат еще по 3,25 миллиона евро. Выход сборной в полуфинал обеспечит ассоциации еще 5 млн. евро.

Что касается финала на “Уэмбли”, команда, проигравшая получит 7 млн. евро, тогда как победителю достанется 10 млн.

Примечательно, в случае выигрыша чемпионом всех трех матчах группового этапа, то в целом заработает 34 миллиона евро. В 2016-м эта сумма составляла 27 млн. евро.

Кроме того добавим, что следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА состоится 24 мая в Киеве.

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