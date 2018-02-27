Евро-2020 станет рекордным по количеству призовых
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Исполнительный комитет УЕФА на 42-м очередном Конгрессе Ассоциации в Братиславе объявил о росте призовых на чемпионате Европы 2020 года, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.
Исполком УЕФА одобрил увеличение призовых для 24-х команд, которые примут участие в финальной стадии Евро-2020. Участники Евро-2020 в целом получат 371 млн. евро — на 70 миллионов больше (на 23 процента больше), чем были распределены между 24-ю участниками финальной стадии Евро-2016 во Франции.
Отметим, что победу в каждом матче группового этапа ассоциация получит 1,5 миллиона евро, ничья принесет 750 000 евро. Каждый из участников 1/8 финала получит по 2 миллиона евро, четвертьфиналисты получат еще по 3,25 миллиона евро. Выход сборной в полуфинал обеспечит ассоциации еще 5 млн. евро.
Что касается финала на “Уэмбли”, команда, проигравшая получит 7 млн. евро, тогда как победителю достанется 10 млн.
Примечательно, в случае выигрыша чемпионом всех трех матчах группового этапа, то в целом заработает 34 миллиона евро. В 2016-м эта сумма составляла 27 млн. евро.
Кроме того добавим, что следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА состоится 24 мая в Киеве.