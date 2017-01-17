ЄСПЛ зобов'язав Литву надати засудженому доступ до інтернету
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Литовському в'язню незаконно відмовили у доступі до інтернету, постановив Європейський суд з прав людини, передає УНН з посиланням на ВВС.
До суду подав ув'язнений Генрікас Янковскіс, якому керівництво в'язниці відмовило у доступі до інтернету для реєстрації на курс права. Литовська влада пояснила відмову міркуваннями безпеки.
При цьому ЄСПЛ постановив, що влада не надала достатніх доказів для відмови. Судді вказали на те, що усі сайти, до яких Янковскіс просив доступ - урядові.
ЄСПЛ також вирішив, що заборона на доступ до інтернету порушує право на свободу вираження поглядів, гарантовану 10 Статтею Європейської конвенції з прав людини.
За рішенням суду, литовська влада має надати в'язневі доступ до сайтів, що стосуються навчання і освітніх програм, оскільки вони відповідають його меті здобувати освіту.
Як повідомляв УНН, у виправній колонії на Хмельниччині в’язні масово поранили себе в знак протесту.