ЄСПЛ зобов'язав Литву надати засудженому доступ до інтернету

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Литовському в'язню незаконно відмовили у доступі до інтернету, постановив Європейський суд ‎з прав людини, передає УНН з посиланням на ВВС.

До суду подав ув'язнений Генрікас Янковскіс, якому керівництво в'язниці відмовило у доступі до ‎інтернету для реєстрації на курс права. Литовська влада пояснила відмову міркуваннями ‎безпеки.‎

При цьому ЄСПЛ постановив, що влада не надала достатніх доказів для відмови. Судді вказали ‎на те, що усі сайти, до яких Янковскіс просив доступ - урядові.‎

ЄСПЛ також вирішив, що заборона на доступ до інтернету порушує право на свободу ‎вираження поглядів, гарантовану 10 Статтею Європейської конвенції з прав людини.‎

За рішенням суду, литовська влада має надати в'язневі доступ до сайтів, що стосуються ‎навчання і освітніх програм, оскільки вони відповідають його меті здобувати освіту.‎

Як повідомляв УНН, у виправній колонії на Хмельниччині в’язні масово поранили себе в знак протесту.

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