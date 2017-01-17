ЕСПЧ обязал Литву предоставить осужденному доступ к интернету
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Литовскому заключенному незаконно отказали в доступе к интернету, постановил Европейский суд по правам человека, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В суд обратился заключенный Генрикас Янковскис, которому руководство тюрьмы отказало в доступе к интернету для регистрации на курс права. Литовские власти объяснили отказ соображениями безопасности.
При этом ЕСПЧ постановил, что власти не предоставили достаточных доказательств для отказа. Судьи указали на то, что все сайты, к которым Г.Янковскис просил доступ - правительственные.
ЕСПЧ также решил, что запрет на доступ к интернету нарушает право на свободу слова, гарантированное 10 статьей Европейской конвенции по правам человека.
По решению суда, литовская власть должна предоставить заключенному доступ к сайтам, касающиеся обучения и образовательных программ, поскольку они соответствуют его целям получать образование.
Как сообщал УНН, в исправительной колонии в Хмельницкой области заключенные массово нанесли себе ранения в знак протеста.