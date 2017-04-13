ЄСПЛ у четвер винесе рішення у справі Беслана
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Європейський суд із прав людини сьогодні має винести рішення у справі Беслана, коли під час облоги школи загинули більше 300 людей, передає УНН з посиланням на BBC.
“Європейський суд із прав людини у четвер має винести рішення щодо того, чи мав російський уряд зробити щось більше, аби запобігти облозі школи в Беслані, під час якої загинули понад 300 людей”, — сказано у повідомленні.
Так, у 2004 році на школу №1 у Беслані напали чеченські сепаратисти, які захопили в заручники понад 1000 людей, переважно дітей. Облога закладу закінчилася спецоперацією російських спецслужб.
Розслідування тих подій у Росії кілька років тому зупинилося. Жоден із російських чиновників не поніс відповідальності. Серед загиблих було 186 дітей. Заручників зібрали у шкільному спортзалі, в якому до баскетбольних кілець була причеплена вибухівка.
Нападники вимагали вивести російські війська із Чечні.
Облога закінчилася на третій день двома потужними вибухами. Лише один із нападників залишився живим і потрапив під суд.
Родичі жертв і ті, хто вижив, понад десятиліття ставлять запитання про те, чи можна було запобігти облозі і чому стільки людей загинули під час рятувальної операції.
Понад 400 із них подали позов до суду у Страсбурзі, сподіваючись на відповіді.
Зазначимо, 3 вересня Росія відзначає День солідарності в боротьбі з тероризмом. Цей день приурочений до трагічних подій, які відбувалися 1-3 вересня 2004 року в місті Беслані.