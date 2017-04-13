ЕСПЧ в четверг вынесет решение по делу Беслана

"Европейский суд по правам человека в четверг должен вынести решение о том, должно ли было российское правительство сделать больше, чтобы предотвратить осаду школы в Беслане, во время которой погибли более 300 человек", - говорится в сообщении.

Так, в 2004 году на школу №1 в Беслане напали чеченские сепаратисты и захватили в заложники более 1000 человек, преимущественно детей. Осада заведения закончилась спецоперацией российских спецслужб.

Расследование тех событий в России несколько лет назад остановилось. Ни один из российских чиновников не понес ответственности. Среди погибших было 186 детей. Заложников собрали в школьном спортзале, в котором к баскетбольным кольцам была прицеплена взрывчатка.

Нападавшие требовали вывести российские войска из Чечни.

Осада закончилась на третий день двумя мощными взрывами. Лишь один из нападавших остался жив и попал под суд.

Родственники жертв и те, кто выжил, более десяти лет задают вопрос о том, можно ли было предотвратить осаду и почему столько людей погибли во время спасательной операции.

Более 400 из них подали иск в суд в Страсбурге, надеясь на ответ.

Отметим, 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, которые происходили 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане.