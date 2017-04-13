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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116319 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175056 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128212 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123789 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116513 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106423 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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ЕСПЧ в четверг вынесет решение по делу Беслана

ЕСПЧ в четверг вынесет решение по делу Беслана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Европейский суд по правам человека сегодня должен вынести решение по делу Беслана, когда во время осады школы погибли более 300 человек, передает УНН со ссылкой на BBC.

"Европейский суд по правам человека в четверг должен вынести решение о том, должно ли было российское правительство сделать больше, чтобы предотвратить осаду школы в Беслане, во время которой погибли более 300 человек", - говорится в сообщении.

Так, в 2004 году на школу №1 в Беслане напали чеченские сепаратисты и захватили в заложники более 1000 человек, преимущественно детей. Осада заведения закончилась спецоперацией российских спецслужб.

Расследование тех событий в России несколько лет назад остановилось. Ни один из российских чиновников не понес ответственности. Среди погибших было 186 детей. Заложников собрали в школьном спортзале, в котором к баскетбольным кольцам была прицеплена взрывчатка.

Нападавшие требовали вывести российские войска из Чечни.

Осада закончилась на третий день двумя мощными взрывами. Лишь один из нападавших остался жив и попал под суд.

Родственники жертв и те, кто выжил, более десяти лет задают вопрос о том, можно ли было предотвратить осаду и почему столько людей погибли во время спасательной операции.

Более 400 из них подали иск в суд в Страсбурге, надеясь на ответ.

Отметим, 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, которые происходили 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане.

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