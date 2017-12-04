ЄСПЛ прийняв скаргу росіянина, арештованого за плювок у портрет Путіна

Так, в місті Чебоксари 6 травня 2012 року під час пікету громадської приймальні партії "Єдина Росія" Каруєв підійшов до портрету Путіна, взяв його в руки й демонстративно плюнув. Його затримали й склали протокол по статті за дрібне хуліганство.

В кінці травня суд арештував Каруєва на 15 діб.

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ЄСПЧ направив російській владі питання про те, чи було порушено право Каруєва на свободу вираження думок і чи була необхідність і обґрунтованість відкривати по відношенню до нього адміністративну справу і арештовувати на 15 діб.