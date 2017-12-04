ЕСПЧ принял жалобу россиянина, арестованного за плевок в портрет Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Европейский суд по правам человека принял жалобу 25-летнего Дмитрия Каруев, арестованного на 15 суток за плевок в портрет президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом российским СМИ сообщил юрист международной правозащитной группы "Агора" Алексей Глухов, передает УНН.
Так, в городе Чебоксары 6 мая 2012 во время пикета общественной приемной партии "Единая Россия" Каруев подошел к портрету Путина, взял его в руки и демонстративно плюнул. Его задержали и составили протокол по статье за мелкое хулиганство.
В конце мая суд арестовал Каруев на 15 суток.
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ЕСПЧ направил российским властям вопрос о том, было ли нарушено право Каруева на свободу выражения мнений и была необходимость и обоснованность открывать по отношению к нему административное дело и арестовывать на 15 суток.