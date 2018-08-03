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ЄСПЛ прийняв скаргу на блокування месенджера Telegram в Росії

ЄСПЛ прийняв скаргу на блокування месенджера Telegram в Росії

Київ • УНН

 • 10891 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу на блокування месенджера Telegram в Росії. Про це повідомив глава правозахисної групи "Агора" Павло Чиков, передає УНН.

У повідомленні суду, яке опублікував юрист, йдеться, що розгляд справи почнеться, "як тільки трапиться нагода".

18 червня компанія Telegram направила в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) скаргу "на рішення суду на рішення влади Росії про блокування месенджера".

Як повідомляв УНН, Московський міський суд в Росії порахував рішення про блокування месенджера Telegram законним.

Раніше, Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду про блокування месенджера Telegram.

Нагадаємо, глава Мінкомзв'язку Росії Микола Нікіфоров не виключив, що заходи блокування можуть торкнутися і Viber, якщо у ФСБ будуть проблеми з отриманням ключів шифрування.

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