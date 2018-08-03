ЕСПЧ принял жалобу на блокировку мессенджера Telegram в России
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на блокировку мессенджера Telegram в России. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, передает УНН.
В уведомлении суда, которое опубликовал юрист, говорится, что рассмотрение дела начнется, "как только представится возможность".
18 июня компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу "на решение суда на решение властей России о блокировке мессенджера".
Как сообщал УНН, Московский городской суд в Росии посчитал решение о блокировке мессенджера Telegram законным.
Ранее, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировании мессенджера Telegram.
Напомним, глава Минкомсвязи России Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.