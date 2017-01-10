ЄСПЛ прийняв до розгляду скаргу захисту О.Єфремова щодо його арешту - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу захисту екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова на його арешт, повідомив у коментарі УНН адвокат О.Єфремова Олександр Мельников.
"Звичайно, скарга прийнята до розгляду, однак коли буде рішення ЄСПЛ ми сказати не можемо",- сказав О.Мельников.
Він зазначив, що в даній справі задіяний також французький адвокат, яки вже тричі приїжджав у Київ.
"На порушення закону, ми в деталі вдаватись не будемо, але на порушення закону на незаконний арешт, там багато різних доводів",- зазначив О.Мельников.
Нагададємо, справу О.Єфремова розглядатиме Старобільський райсуд Луганської області.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.
Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України на підставі доказів підозрюється в:
— організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України);
— пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);
— вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);
— організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “Луганська народна республіка” (ч. 1 ст. 258-3 КК України);
— державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).