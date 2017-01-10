ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу защиты А.Ефремова относительно его аресте - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу защиты экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова на его арест, сообщил в комментарии УНН адвокат Ефремова Александр Мельников.
"Конечно, жалоба принята к рассмотрению, однако когда будет решение ЕСПЧ мы сказать не можем", - сказал А.Мельников.
Он отметил, что в данном деле задействован также французский адвокат, который уже трижды приезжал в Киев.
"В нарушение закона, мы в детали вдаваться не будем, но в нарушение закона на незаконный арест, там много разных доводов", - отметил А.Мельников.
Нагададемо, дело А.Ефремова будет рассматривать Старобельский райсуд Луганской области .
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.
Бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины на основании доказательств подозревается в:
- Организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
- Пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управление Службы безопасности Украины в Луганской (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
- Совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины) ;
- Организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
- Государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).