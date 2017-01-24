ЄСПЛ не визнав дискримінацією довічні терміни в РФ

Суд визнав адекватними норми російського законодавства, що забороняють призначати довічні терміни жінкам, людям, які не досягли повноліття на момент скоєння злочину і людям, яким на момент винесення вироку вже більше 65 років.

У рішенні пояснюється, що практика обліку статі і віку злочинця при призначенні йому покарання повністю узгоджується з принципами гуманізму і не порушує права людини.

У зв'язку з цим суд відхилив скаргу заявників, які стверджували, що Росія порушила їх права на особисту свободу та недоторканність і на захист від дискримінації. У рішенні суд також зазначив, що вироки щодо них не виглядають необгрунтовано суворими.

Скаргу подали росіяни Аслан Хамтоху і Артем Аксенчік, що народилися в 1970 і в 1985 році відповідно. Обидва засуджених за низку особливо тяжких злочинів і відбувають довічні терміни в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Вони відзначали, що російський закон забороняє призначати покарання у вигляді довічного позбавлення волі деяким категоріям громадян. Оскільки засуджені - дорослі чоловіки, вони ні в одну з цих категорій не потрапляють і вважають це дискримінацією за віковою і гендерною ознакою.