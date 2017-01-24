ЕСПЧ не признал дискриминацией пожизненные сроки в РФ

Суд признал адекватными нормы российского законодательства, запрещающие назначать пожизненные сроки женщинам, людям, не достигшим совершеннолетия на момент совершения преступления и людям, которым на момент вынесения приговора уже более 65 лет.

В решении объясняется, что практика учитывания пола и возраста преступника при назначении ему наказания полностью согласуется с принципами гуманизма и не нарушает права человека.

В связи с этим суд отклонил жалобу заявителей, которые утверждали, что Россия нарушила их права на личную свободу и неприкосновенность и на защиту от дискриминации. В решении суд отметил, что приговоры по ним не выглядят необоснованно жестокими.

Жалобу подали россияне Аслан Хамтоху и Артем Аксенчик, родившиеся в 1970 и в 1985 году соответственно. Оба осуждены за ряд особо тяжких преступлений и отбывают пожизненные сроки в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

Они отмечали, что российский закон запрещает назначать наказание в виде пожизненного лишения свободы некоторым категориям граждан. Поскольку осужденные - взрослые мужчины, они ни в одну из этих категорий не попадают и считают это дискриминацией по возрастному и гендерному признаку.