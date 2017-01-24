ЕСПЧ не признал дискриминацией пожизненные сроки в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Европейский суд по правам человека отклонил жалобу двух россиян, которые считают дискриминацией тот факт, что за те же преступления, за которые они получили пожизненные сроки, женщины, несовершеннолетние и пожилые люди получают более мягкое наказание, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Суд признал адекватными нормы российского законодательства, запрещающие назначать пожизненные сроки женщинам, людям, не достигшим совершеннолетия на момент совершения преступления и людям, которым на момент вынесения приговора уже более 65 лет.
В решении объясняется, что практика учитывания пола и возраста преступника при назначении ему наказания полностью согласуется с принципами гуманизма и не нарушает права человека.
В связи с этим суд отклонил жалобу заявителей, которые утверждали, что Россия нарушила их права на личную свободу и неприкосновенность и на защиту от дискриминации. В решении суд отметил, что приговоры по ним не выглядят необоснованно жестокими.
Жалобу подали россияне Аслан Хамтоху и Артем Аксенчик, родившиеся в 1970 и в 1985 году соответственно. Оба осуждены за ряд особо тяжких преступлений и отбывают пожизненные сроки в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.
Они отмечали, что российский закон запрещает назначать наказание в виде пожизненного лишения свободы некоторым категориям граждан. Поскольку осужденные - взрослые мужчины, они ни в одну из этих категорий не попадают и считают это дискриминацией по возрастному и гендерному признаку.