ЄСПЛ не бачить порушень з боку України щодо відсутності доступу до суду в ОРДЛО

"У сьогоднішній постанові Палати у справі Цезар та інші проти України (скарги №73590/14, 73593/14, 73820/14, 4635/15, 5200/15, 5206/15 і 7289/15) Європейський суд з прав людини одноголосно вирішив, що немає порушення статті 6 параграфа 1 (право на доступ до суду) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, справа стосувалася скарги семи жителів Донецька про те, що вони не змогли порушити справу про призупинення пенсійних виплат та інших соціальних допомог в суді міста, в якому вони проживали.

"Суд зазначив, що через конфлікт на сході України влада перевела донецькі суди в сусідні регіони, що перебувають під контролем уряду. Не було доказів того, що особисті обставини заявників завадили їм відправитися в район, де тепер перебували суди для подачі заяв, а дії уряду не порушили саму суть їх права на доступ до суду", - повідомили в РЄ.

ЄСПЛ, як зазначається, оголосив заяву заявників (згідно зі статтею 1 Протоколу № 1 (захист майна) до Конвенції про захист прав людини і основних свобод) про призупинення соціальних пільг "неприйнятною через невикористання доступних засобів правового захисту, оскільки вони не звернулися до суду в сусідніх регіонах, хоча цей варіант був їм доступний".

Нагадаємо, у ЄСПЛ проти України подали чотири справи щодо катастрофи MH17.