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ЕСПЧ не видит нарушений со стороны Украины относительно отсутствия доступа к суду в ОРДЛО

ЕСПЧ не видит нарушений со стороны Украины относительно отсутствия доступа к суду в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 11629 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Европейский суд по правам человека постановил, что не видит нарушений со стороны государства Украина в деле по жалобе семерых жителей Донецка относительно доступа к суду. Об этом УНН сообщили в прес-службе Совета Европы.

"В сегодняшнем постановлении Палаты по делу Цезарь и другие против Украины (жалобы №73590/14, 73593/14, 73820/14, 4635/15, 5200/15, 5206/15 и 7289/15) Европейский суд по правам человека единогласно решил, что нет нарушения статьи 6 параграфа 1 (право на доступ к суду) Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении.

Как сообщается, дело касалось жалобы семи жителей Донецка о том, что они не смогли возбудить дело о приостановлении пенсионных выплат и других социальных пособий в суде города, в котором они проживали.

"Суд отметил, что из-за конфликта на востоке Украины власти перевели донецкие суды в соседние регионы, находящиеся под контролем правительства. Не было доказательств того, что личные обстоятельства заявителей помешали им отправиться в район, где теперь находились суды для подачи заявлений, а действия правительства не нарушили саму суть их права на доступ к суду", - сообщили в СЕ.

ЕСПЧ, как отмечается, объявил жалобу заявителей (согласно статье 1 Протокола № 1 (защита имущества) к Конвенции о защите прав человека и основных свобод) о приостановлении социальных льгот "неприемлемой из-за неиспользования доступных средств правовой защиты, поскольку они не обратились в суд в соседних регионах, хотя этот вариант был им доступен".

Напомним, в ЕСПЧ против Украины подали четыре дела по катастрофе MH17.

Украинские Национальные Новости

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