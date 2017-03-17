ЄС звинуватив Facebook, Google і Twitter в порушенні прав споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Влада Євросоюзу звинуватила компанії Facebook, Google і Twitter в порушенні прав споживачів і виділив їм місяць на переформатування своїх послуг згідно з європейським законодавством, передає УНН з посиланням на Reuters.
Відзначається, що в грудні 2016 роки ЄС сповістив компанії про те, що деякі з їх умов користування порушують закон ЄС про захист прав споживачів. Приміром був розкритикований регламент платформ, згідно з яким при бажанні подати на них до суду, громадянин ЄС зобов’язаний звернутися з цією метою в США.
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Також Facebook, Google і Twitter були звинувачені в недостатніх зусиллях у боротьбі з шахрайством і махінаціями на їх сайтах.
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Крім того, в посланнях зазначалося, що соціальні мережі повинні докладати більше зусиль в боротьбі з шахрайством і махінаціями на їх сайтах.
На остаточне переформатування послуг платформ дано місяць.