ЕС обвинил Facebook, Google и Twitter в нарушении прав потребителей

Отмечается, что в декабре 2016 года ЕС сообщил компании о том, что некоторые из их условий пользования нарушают закон ЕС о защите прав потребителей. К примеру был раскритикован регламент платформ, согласно которому при желании подать на них в суд, гражданин ЕС обязан обратиться с этой целью в США.

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Также Facebook, Google и Twitter были обвинены в недостаточных усилиях по борьбе с мошенничеством и махинациями на их сайтах.

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Кроме того, в посланиях говорилось, что социальные сети должны прилагать больше усилий в борьбе с мошенничеством и махинациями на их сайтах.

На окончательное переформатирование услуг платформ дан месяц.