ЕС обвинил Facebook, Google и Twitter в нарушении прав потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Власти Евросоюза обвинили компании Facebook, Google и Twitter в нарушении прав потребителей и выделил им месяц на переформатирование своих услуг согласно европейскому законодательству, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что в декабре 2016 года ЕС сообщил компании о том, что некоторые из их условий пользования нарушают закон ЕС о защите прав потребителей. К примеру был раскритикован регламент платформ, согласно которому при желании подать на них в суд, гражданин ЕС обязан обратиться с этой целью в США.
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Также Facebook, Google и Twitter были обвинены в недостаточных усилиях по борьбе с мошенничеством и махинациями на их сайтах.
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Кроме того, в посланиях говорилось, что социальные сети должны прилагать больше усилий в борьбе с мошенничеством и махинациями на их сайтах.
На окончательное переформатирование услуг платформ дан месяц.