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ЄС заявляє, що Росія використовує газове питання проти Молдови як "зброю"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У четвер, головний дипломат Європейського союзу - Жозеп Боррель заявив, що Молдова стала жертвою спроб Росії використати природний газ як "зброю" для "залякування свого сусіда". Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

ЄС заявляє, що Росія використовує газове питання проти Молдови як "зброю"

Деталі

Газовий контракт Молдови з російським "Газпромом" минув наприкінці вересня, і обидві сторони не змогли домовитися про нову ціну, оскільки Кишинів відмовився від пропозиції "Газпрому" подвоїти ціну, яку раніше сплачувала Молдова.

Кремль у середу заперечив твердження, що російська компанія використала газові переговори з Кишиневом для досягнення політичних поступок, але глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель відкинув цей аргумент.

"У глобальному масштабі зростання цін у всьому світі не є наслідком озброєння постачання газу, але у випадку Молдови – так, – сказав Боррель на пресконференції разом із прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею у Брюсселі.

"Газпром" заявив, що призупинить експорт газу до Молдови, яка межує з Румунією та Україною, якщо його не буде сплачено за попередні поставки.

"Молдові необхідно враховувати політичні характеристики… це різке (цінове) підвищення, пов'язане з політичними проблемами, яке потребує нашої підтримки, - сказав Боррель, маючи на увазі 60 мільйонів євро (70 мільйонів доларів) гранту від ЄС для допомоги у енергетичній кризі, яку було погоджено цього тижня. - Це торкнеться найуразливіших верств населення Молдови".

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця повідомила, що молдавські офіційні особи продовжують переговори з "Газпромом" у Санкт-Петербурзі і що вона сподівається на "доступний" довгостроковий контракт.

Доповнення

Парламент Молдови проголосував за введення режиму надзвичайного стану в країні з 22 жовтня по 20 листопада через дефіцит газу. "Газпром" 23 жовтня пригрозив відмовитися від подальших постачань газу Молдові, якщо та не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту. Дводенні переговори Москви та Кишинева щодо газу не принесли результатів.
Термін дії довгострокового контракту Молдови з "Газпромом", укладеного в 2006 році і який з того часу щорічно продовжувався, сплив 30 вересня. Угода була продовжена ще на місяць, упродовж цього часу Кишинів купував газ у російського концерну за ціною 790 доларів США за 1 000 кубометрів.

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