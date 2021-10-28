ЕС заявляет, что Россия использует газовый вопрос против Молдовы как "оружие"

Детали

Газовый контракт Молдовы с российским "Газпромом" истек в конце сентября, и обе стороны не смогли договориться о новой цене, поскольку Кишинев отказался от предложения "Газпрома" удвоить цену, которую раньше платила Молдова.

Кремль в среду возразил на утверждение, что российская компания использовала газовые переговоры с Кишиневом для достижения политических уступок, но глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отверг этот аргумент.

"В глобальном масштабе рост цен во всем мире не является следствием вооружения поставок газа, но в случае Молдовы – да, – сказал Боррель на пресс-конференции вместе с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей в Брюсселе.

"Газпром" заявил, что приостановит экспорт газа в Молдову, граничащую с Румынией и Украиной, если он не будет уплачен за предыдущие поставки.

"Молдове необходимо учитывать политические характеристики… это резкое (ценовое) повышение, связанное с политическими проблемами, которое нуждается в нашей поддержке, - сказал Боррель, имея в виду 60 миллионов евро (70 миллионов долларов) гранта от ЕС для помощи в энергетическом кризисе, которая была согласована на этой неделе. - Это коснется самых уязвимых слоев населения Молдовы".

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что молдавские официальные лица продолжают переговоры с "Газпромом" в Санкт-Петербурге и надеются на "доступный" долгосрочный контракт.

Дополнение

Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа. "Газпром" 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов.

Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и который с того времени ежегодно продолжался, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, за это время Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1 000 кубометров.