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ЕС заявляет, что Россия использует газовый вопрос против Молдовы как "оружие"

Киев • УНН

 • 22209 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В четверг главный дипломат Европейского союза - Жозеп Боррель заявил, что Молдова стала жертвой попыток России использовать природный газ как "оружие" для "устрашения своего соседа". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

ЕС заявляет, что Россия использует газовый вопрос против Молдовы как "оружие"

Детали

Газовый контракт Молдовы с российским "Газпромом" истек в конце сентября, и обе стороны не смогли договориться о новой цене, поскольку Кишинев отказался от предложения "Газпрома" удвоить цену, которую раньше платила Молдова.

Кремль в среду возразил на утверждение, что российская компания использовала газовые переговоры с Кишиневом для достижения политических уступок, но глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отверг этот аргумент.

"В глобальном масштабе рост цен во всем мире не является следствием вооружения поставок газа, но в случае Молдовы – да, – сказал Боррель на пресс-конференции вместе с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей в Брюсселе.

"Газпром" заявил, что приостановит экспорт газа в Молдову, граничащую с Румынией и Украиной, если он не будет уплачен за предыдущие поставки.

"Молдове необходимо учитывать политические характеристики… это резкое (ценовое) повышение, связанное с политическими проблемами, которое нуждается в нашей поддержке, - сказал Боррель, имея в виду 60 миллионов евро (70 миллионов долларов) гранта от ЕС для помощи в энергетическом кризисе, которая была согласована на этой неделе. - Это коснется самых уязвимых слоев населения Молдовы".

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что молдавские официальные лица продолжают переговоры с "Газпромом" в Санкт-Петербурге и надеются на "доступный" долгосрочный контракт.

Дополнение

Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа. "Газпром" 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов.
Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и который с того времени ежегодно продолжался, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, за это время Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1 000 кубометров.

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