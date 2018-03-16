ЄС засуджує спорудження Кримського моста без згоди України – Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Європейский союз засуджує спорудження Керченського моста без згоди України. Про це йдеться у заяві представника ЄС у закордонних справах і з питань політики безпеки Федеріки Могеріні, передає УНН з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.
"Європейський Союз засуджує спорудження Керченського моста без згоди України та обмеження, які це вже наклало на свободу навігації", - йдеться у заяві Могеріні.
Також Могеріні відзначила, що з часу нелегальної анексії Російською Федерацією ситуація з правами людини на Кримському півострові погіршується.
Також ЄС вкотре закликали негайно звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Миколу Семену, а також усіх тих, кого було ув’язнено і засуджено з порушенням міжнародного права.
"Європейський Союз залишається відданим ідеї повного дотримання своєї політики невизнання, у тому числі за допомогою обмежувальних заходів. ЄС знову закликає країни-члени ООН розглянути аналогічні заходи невизнання згідно з Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 68/262. Європейський Союз не визнає проведення Російською Федерацією виборів на Кримському півострові," - сказала вона.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що Кримський міст буде відкритий в найближчі місяці.