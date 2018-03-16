ЕС осуждает сооружения Крымского моста без согласия Украины - Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Европейский союз осуждает сооружения Керченского моста без согласия Украины. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.
"Европейский Союз осуждает сооружения Керченского моста без согласия Украины и ограничения, которые это решение уже наложило на свободу навигации", - говорится в заявлении Могерини.
Также Могерини отметила, что со времени нелегальной аннексии Российской Федерацией ситуация с правами человека на Крымском полуострове ухудшается.
Также ЕС в очередной раз призвали немедленно освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Семену, а также всех тех, кто был заключен и приговорен с нарушением международного права.
"Европейский Союз остается преданным идее полного соблюдения своей политики непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер. ЕС вновь призывает страны-члены ООН рассмотреть аналогичные меры непризнание согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 68/262. Европейский Союз не признает проведения Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове", - заявила она.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Крымский мост будет открыт в ближайшие месяцы.