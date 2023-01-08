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ЄС засудив нові страти учасників протестів в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. ЄС приголомшений стратою ще двох жителів Ірану, яких було заарештовано і засуджено на смерть у зв'язку з протестами, йдеться в заяві, оприлюдненій зовнішньополітичною службою ЄС, пише УНН з посиланням на DW.

ЄС засудив нові страти учасників протестів в Ірані

Цитата

"Це ще одна ознака жорстокого придушення цивільних демонстрацій владою Ірану. ЄС вкотре закликає іранську владу негайно припинити гідну суворого засудження практику ухвалення та виконання смертних вироків щодо протестувальників“, - зазначається в документі.

Деталі

Брюссель закликав Тегеран негайно скасувати останні смертні вироки та забезпечити всім затриманим належний судовий процес.

“Необхідно виключити ситуації, коли особи, які перебувають під арештом або у в’язниці, зазнають жорстокого поводження в будь-якій формі”, — зазначають у ЄС.

Нагадаємо 

Іран у суботу стратив двох чоловіків за вбивство члена воєнізованих формувань під час безпрецедентних протестів, спричинених смертю Махси Аміні.

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