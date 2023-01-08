ЕС осудил новые казни участников протестов в Иране

Цитата

"Это еще один признак жестокого подавления гражданских демонстраций властями Ирана. ЕС в очередной раз призывает иранские власти немедленно прекратить достойную строгого осуждения практику вынесения и исполнения смертных приговоров в отношении протестующих“, - отмечается в документе.

Детали

Брюссель призвал Тегеран немедленно отменить последние смертные приговоры и обеспечить всем задержанным надлежащий судебный процесс.

“Необходимо исключить ситуации, когда лица, находящиеся под арестом или в тюрьме, подвергаются жестокому обращению в любой форме”, — отмечают в ЕС.

Напомним

Иран в субботу казнил двух мужчин за убийство члена военизированных формирований во время беспрецедентных протестов, вызванных смертью Махсы Амини.