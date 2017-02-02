ЄС запровадить в Україні наймасштабніший проект з міграції в країнах Східного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Для кращої взаємодії органів влади у сфері управління міграційними процесами в Україні Євросоюз в рамках наймасштабнішого проекту ЄС в країнах Східного партнерства надасть 27,2 млн євро, що будуть розподілені протягом трьох років. Про це під час прес-конференції повідомив Голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, передає кореспондент УНН.
“Це найбільший проект ЄС у сфері міграції серед країн Східного партнерства. Сьогоднішній проект стосується безпеки, захисту прав людини та кращої координації між державними відомствами. З одного боку, ми захистимо мігрантів від тривалого та тривалого очікування, коли державні органи визначають їх долю. Крім того, управління міграційними процесами — це простір для корупції. І ми знаємо, що боротьба з корупцією - це один з головних пріоритетів української влади. Тому ми зможемо надати до 2019 року сучасну допомогу в управлінні міграцією”, — сказав він.
Зазначимо, що проект впроваджуватиметься Міжнародною організацією з міграції, що допоможе Державній міграційній службі та Державній прикордонній службі швидше та ефективніше надавати послуги громадянам України так і іноземцям.
Зокрема, у рамках проекту до співпраці ДМС та ДПСУ буде залучено екпертів з протидії корупції, права, ІТ та менеджементу для створення інструкцій для чиновників міграційних відомств у всіх ситуаціях при наданні адміністративних послуг.