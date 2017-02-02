ЕС внедрит в Украине самый масштабный проект по миграции в странах Восточного партнерства
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Для лучшего взаимодействия органов власти в сфере управления миграционными процессами в Украине Евросоюз в рамках масштабного проекта ЕС в странах Восточного партнерства предоставит 27,2 млн евро, которые будут распределены в течение трех лет. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.
"Это крупнейший проект ЕС в сфере миграции среди стран Восточного партнерства. Сегодняшний проект касается безопасности, защиты прав человека и лучшей координации между государственными ведомствами. С одной стороны, мы защитим мигрантов от длительного ожидания, когда государственные органы определяют их судьбу. Кроме того, управление миграционными процессами - это пространство для коррупции. И мы знаем, что борьба с коррупцией - это один из главных приоритетов украинской власти. Поэтому мы сможем предоставить до 2019 года современную помощь в управлении миграцией", - сказал он.
Отметим, что проект будет внедряться Международной организацией по миграции, что поможет Государственной миграционной службе и Государственной пограничной службе быстрее и эффективнее предоставлять услуги как гражданам Украины так и иностранцам.
В частности, в рамках проекта к сотрудничеству будут привлечены экперты по противодействию коррупции, праву, ІТ и менеджменту для создания инструкций для чиновников миграционных ведомств во всех ситуациях при предоставлении административных услуг.