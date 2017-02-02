ЕС внедрит в Украине самый масштабный проект по миграции в странах Восточного партнерства

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 5894 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 22772 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 99472 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 35301 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 94382 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 154104 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 149221 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153222 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159276 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167832 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.4м/с
41%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 48416 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 46061 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 49156 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 43948 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 46307 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 5874 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 47917 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 99463 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 229923 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 283078 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 6302 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 41445 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 40728 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 54355 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 75707 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

ЕС внедрит в Украине самый масштабный проект по миграции в странах Восточного партнерства

Киев • УНН

 • 10750 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Для лучшего взаимодействия органов власти в сфере управления миграционными процессами в Украине Евросоюз в рамках масштабного проекта ЕС в странах Восточного партнерства предоставит 27,2 млн евро, которые будут распределены в течение трех лет. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

ЕС внедрит в Украине самый масштабный проект по миграции в странах Восточного партнерства

"Это крупнейший проект ЕС в сфере миграции среди стран Восточного партнерства. Сегодняшний проект касается безопасности, защиты прав человека и лучшей координации между государственными ведомствами. С одной стороны, мы защитим мигрантов от длительного ожидания, когда государственные органы определяют их судьбу. Кроме того, управление миграционными процессами - это пространство для коррупции. И мы знаем, что борьба с коррупцией - это один из главных приоритетов украинской власти. Поэтому мы сможем предоставить до 2019 года современную помощь в управлении миграцией", - сказал он.

Отметим, что проект будет внедряться Международной организацией по миграции, что поможет Государственной миграционной службе и Государственной пограничной службе быстрее и эффективнее предоставлять услуги как гражданам Украины так и иностранцам.

В частности, в рамках проекта к сотрудничеству будут привлечены экперты по противодействию коррупции, праву, ІТ и менеджменту для создания инструкций для чиновников миграционных ведомств во всех ситуациях при предоставлении административных услуг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18