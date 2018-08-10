ЄС закликав Росію забезпечити належне лікування Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Європейському Союзі занепокоєні через стан здоров'я незаконно ув'язненого в РФ українського кінорежисера Олега Сенцова, який з 14 травня оголосив голодування. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві від Європейської служби зовнішніх справ, передає УНН.
"Повідомляється, що стан здоров'я Сенцова швидко погіршується. Ми очікуємо від Росії належного лікування у кваліфікованих медичних установ відповідно до тимчасового заходу Європейського суду з прав людини від 25 липня", - зазначили в ЄС.
"Європейський Союз очікує на дотримання міжнародних стандартів прав людини на півострові. Також потрібно без зволікань звільнити всіх громадян України, яких незаконно утримують в Росії та на Кримському півострові", - сказано у заяві.
Нагадаємо, 25 липня Європейський суд з прав людини оприлюднив заяву, в якій містилась вимога до російського уряду забезпечити Сенцову лікування.