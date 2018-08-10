ЕС призвал Россию обеспечить надлежащее лечение Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Европейском Союзе обеспокоены состоянием здоровья незаконно заключенного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который с 14 мая объявил голодовку. Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении от Европейской службы внешних связей, передает УНН.
"Сообщается, что состояние здоровья Сенцова быстро ухудшается. Мы ожидаем от России надлежащего лечения в квалифицированных медицинских учреждений в соответствии с временной мерой Европейского суда по правам человека от 25 июля", - отметили в ЕС.
"Европейский Союз ожидает соблюдения международных стандартов прав человека на полуострове. Также нужно незамедлительно освободить всех граждан Украины, которых незаконно удерживают в России и на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.
Напомним, 25 июля Европейский суд по правам человека обнародовал заявление, в котором содержалось требование к российскому правительству обеспечить Сенцову лечение.