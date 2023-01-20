ЄС заборонив використовувати токсичні для бджіл пестициди

Деталі

Рішення було ухвалено після звернення до адміністративного суду Бельгії про скасування дозволу використовувати токсичні для бджіл інсектициди на цукрових буряках. Запит був поданий групами активістів Pesticide Action Network (PAN) Europe та Nature & Progrès Belgium разом із бельгійським пасічником.

Засоби захисту рослин, про які йдеться – імідаклоприд, клотіанідин і тіаметоксам. Вони належать до класу пестицидів, відомих як неонікотиноїди, які хімічно подібні до нікотину та спрямовані на комах. Останні роки їх використання піддали критиці через те, що ці пестициди негативно впливають на чисельність бджіл, порушуючи їхнє відчуття орієнтації, пам’ять і спосіб відтворення.

Згідно зі скасованим дозволом, країни могли використовувати ці засоби захисту рослин на підставі "надзвичайних ситуацій", коли виникає загроза для виробництва рослин або екосистем та не може бути стримана іншими засобами. Крім того, у рішенні підкреслюється "зобов’язання всіх держав-членів вживати всіх необхідних заходів для сприяння боротьбі зі шкідниками з низьким вмістом пестицидів, надаючи пріоритет нехімічним методам, де це можливо".

Нагадаємо

Під час природоохоронного саміту ООН COP15 у грудні 2022 року країни ухвалили історичну угоду щодо подолання десятиліть руйнування навколишнього середовища, яке загрожує світовим видам і екосистемам.