ЕС запретил использовать токсичные для пчел пестициды

Детали

Решение было принято после обращения в административный суд Бельгии об отмене разрешения использовать токсичные для пчел инсектициды на сахарной свекле. Запрос был подан группами активистов Pesticide Action Network (PAN) Europe и Nature & Progrès Belgium вместе с бельгийским пчеловодом.

Средства защиты растений, о которых идет речь – имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам. Они относятся к классу пестицидов, известных как неоникотиноиды, которые химически подобны никотину и направлены на насекомых. В последние годы их использование подверглось критике из-за того, что эти пестициды негативно отражаются на численности пчел, нарушая их чувство ориентации, память и способ воспроизведения.

Согласно отмененному разрешению, страны могли использовать эти средства защиты растений на основании "чрезвычайных ситуаций", когда возникает угроза для производства растений или экосистем, которая не может быть сдержана другими средствами. Кроме того, в решении подчеркивается "обязательство всех государств-членов принимать все необходимые меры для содействия борьбе с вредителями с низким содержанием пестицидов, отдавая приоритет нехимическим методам, где это возможно".

Напомним

Во время природоохранного саммита ООН COP15 в декабре 2022 года страны приняли историческое соглашение по преодолению десятилетий разрушения окружающей среды, которое угрожает мировым видам и экосистемам.