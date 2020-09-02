ЄС, ймовірно, введе санкції щодо осіб, відповідальних за отруєння Навального - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Європейський Союз швидше за все введе санкції у вигляді замороження активів та заборони на отримання віз щодо осіб, які безпосередньо відповідають за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це в своєму Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
“ЄС, швидше за все, введе замороження активів та заборону на отримання віз особам, які безпосередньо відповідають за отруєння Навального, як тільки вони будуть ідентифіковані. Я припускаю, що це будуть чиновники ГРУ, але не високопоставлені політики”, — написав журналіст.
Він нагадав, що минулого разу ЄС знадобилося 10 місяців, щоб накласти санкції у справі Скрипалів.
Нагадаємо, раніше сьогодні уряд Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи “Новачок”.