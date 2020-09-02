ЕС, вероятно, введет санкции в отношении лиц, ответственных за отравление Навального - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Европейский Союз, скорее всего, введет санкции в виде замораживания активов и запрета на получение виз для лиц, которые непосредственно отвечают за отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в своем Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"ЕС, скорее всего, введет замораживание активов и запрет на получение виз лицам, которые непосредственно отвечают за отравление Навального, как только они будут идентифицированы. Я предполагаю, что это будут чиновники ГРУ, но не высокопоставленные политики", - написал журналист.
Он напомнил, что в прошлый раз ЕС понадобилось 10 месяцев, чтобы наложить санкции по делу Скрипалей.
Напомним, ранее сегодня правительство Германии заявило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".