ЄС виділив Укренерго 15 млн євро на ремонт підстанцій, пошкоджених внаслідок російських атак
Київ • УНН
Укренерго залучило 15 млн євро грантових коштів від Європейського Союзу через банк KfW на реконструкцію підстанцій, пошкоджених внаслідок атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.
"Укренерго" залучило 15 млн євро у формі грантових коштів від Європейського Союзу через KfW для реконструкції підстанцій, що були пошкоджені внаслідок масованих атак росії на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомило Укренерго, пише УНН.
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11 червня, під час Міжнародної конференції з відновлення України в Берліні, була підписана важлива грантова угода. В рамках цього заходу, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, Крістіан Лайбах із правління KfW, Вероніка Гарсіа дель Арко з KfW, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, Герт Ян Купман з генерального директорату ЄК, та заступник міністра економіки України Володимир Кузьо оголосили про виділення 15 млн євро від Європейської комісії.
Ці кошти, які передані через державний Німецький банк розвитку KfW в рамках Інвестиційної платформи сусідства ЄС, підуть на придбання критично важливого обладнання та ремонт високовольтних мереж, пошкоджених під час масштабних російських атак.
"Європейський Союз підтримує Україну в ці складні часи з метою протистояння російській агресії, а також відновлення, реконструкції та модернізації країни. Для цього ми вже надали понад 98 мільйонів євро підтримки. Ми раді співпрацювати з ключовими міжнародними партнерами для мобілізації державних і приватних інвестицій, а також посилення нашої допомоги для малого та середнього бізнесу, муніципалітетів і регіонів, відновлюючи інфраструктуру та сприяючи переходу на "зелені" та цифрові технології", - зазначив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.
Сьогоднішня грантова угода маркує старт співпраці між НЕК "Укренерго", KfW та Європейською комісією в рамках проєкту "Реконструкція та відновлення інфраструктури передачі електроенергії України". Найближчим часом очікується надання коштів для другої фази цього проєкту.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький висловив вдячність європейським державним інституціям і довгостроковим партнерам з державного Німецького банку розвитку KfW за їхню своєчасну та всеохоплюючу підтримку. Він підкреслив, що така підтримка в умовах постійних російських терористичних атак на енергетичні об’єкти України є суттєвим внеском у забезпечення енергетичної безпеки країни.
"Реконструкція, модернізація та розширення інфраструктури передачі електроенергії є надзвичайно важливими для відновлення та економічного розвитку України. Підвищення енергоефективності та інтеграція з Європою електроенергетичної системи України сприятимуть стабілізації подачі електроенергії. Як наслідок, по всій країні покращаться як умови для господарської діяльності, так і повсякденне життя українців", - підкреслила член правління KfW Крістіан Лайбах.
Нагадаємо
Національна енергетична компанія "Укренерго" отримала 30,4 млн євро від уряду Німеччини для підвищення надійності роботи української енергетичної інфраструктури.