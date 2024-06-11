ЄС виділив Укренерго 15 млн євро на ремонт підстанцій, пошкоджених внаслідок російських атак

ukenru
10:47 • 28007 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 45326 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 46865 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 62463 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 77023 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114677 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137852 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139880 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246959 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171322 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 14177 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 39835 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 21177 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 42991 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 31164 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246959 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365237 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380082 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295204 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 448 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 517 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62234 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78752 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89951 перегляди
Актуальне
ЄС виділив Укренерго 15 млн євро на ремонт підстанцій, пошкоджених внаслідок російських атак

ЄС виділив Укренерго 15 млн євро на ремонт підстанцій, пошкоджених внаслідок російських атак

Київ • УНН

 • 47557 перегляди

Укренерго залучило 15 млн євро грантових коштів від Європейського Союзу через банк KfW на реконструкцію підстанцій, пошкоджених внаслідок атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

"Укренерго" залучило 15 млн євро у формі грантових коштів від Європейського Союзу через KfW для реконструкції підстанцій, що були пошкоджені внаслідок масованих атак росії на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомило Укренерго, пише УНН.

Деталі

11 червня, під час Міжнародної конференції з відновлення України в Берліні, була підписана важлива грантова угода. В рамках цього заходу, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, Крістіан Лайбах із правління KfW, Вероніка Гарсіа дель Арко з KfW, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, Герт Ян Купман з генерального директорату ЄК, та заступник міністра економіки України Володимир Кузьо оголосили про виділення 15 млн євро від Європейської комісії.

Ці кошти, які передані через державний Німецький банк розвитку KfW в рамках Інвестиційної платформи сусідства ЄС, підуть на придбання критично важливого обладнання та ремонт високовольтних мереж, пошкоджених під час масштабних російських атак.

"Європейський Союз підтримує Україну в ці складні часи з метою протистояння російській агресії, а також відновлення, реконструкції та модернізації країни. Для цього ми вже надали понад 98 мільйонів євро підтримки. Ми раді співпрацювати з ключовими міжнародними партнерами для мобілізації державних і приватних інвестицій, а також посилення нашої допомоги для малого та середнього бізнесу, муніципалітетів і регіонів, відновлюючи інфраструктуру та сприяючи переходу на "зелені" та цифрові технології", - зазначив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Сьогоднішня грантова угода маркує старт співпраці між НЕК "Укренерго", KfW та Європейською комісією в рамках проєкту "Реконструкція та відновлення інфраструктури передачі електроенергії України". Найближчим часом очікується надання коштів для другої фази цього проєкту.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький висловив вдячність європейським державним інституціям і довгостроковим партнерам з державного Німецького банку розвитку KfW за їхню своєчасну та всеохоплюючу підтримку. Він підкреслив, що така підтримка в умовах постійних російських терористичних атак на енергетичні об’єкти України є суттєвим внеском у забезпечення енергетичної безпеки країни.

"Реконструкція, модернізація та розширення інфраструктури передачі електроенергії є надзвичайно важливими для відновлення та економічного розвитку України. Підвищення енергоефективності та інтеграція з Європою електроенергетичної системи України сприятимуть стабілізації подачі електроенергії. Як наслідок, по всій країні покращаться як умови для господарської діяльності, так і повсякденне життя українців", - підкреслила член правління KfW Крістіан Лайбах.

Нагадаємо

Національна енергетична компанія "Укренерго" отримала 30,4 млн євро від уряду Німеччини для підвищення надійності роботи української енергетичної інфраструктури.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаЕкономіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51