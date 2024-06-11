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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС выделил Укрэнерго 15 млн евро на ремонт подстанций, поврежденных в результате российских атак

ЕС выделил Укрэнерго 15 млн евро на ремонт подстанций, поврежденных в результате российских атак

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 15:17  •  24335 просмотра

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Укрэнерго привлекло 15 млн евро грантовых средств от Европейского Союза через банк KfW на реконструкцию подстанций, поврежденных в результате атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Укрэнерго" привлекло 15 млн евро в форме грантовых средств от Европейского Союза через KfW для реконструкции подстанций, которые были повреждены в результате массированных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщило Укрэнерго, пишет УНН.

Детали

11 июня, во время Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине, было подписано важное грантовое соглашение. В рамках этого мероприятия, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Кристиан Лайбах из правления KfW, Вероника Гарсиа дель Арко из KfW, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Герт Ян Купман из генерального директората ЕК, и заместитель министра экономики Украины Владимир Кузьо объявили о выделении 15 млн евро от Европейской комиссии.

Эти средства, переданные через государственный Немецкий банк развития KfW в рамках Инвестиционной платформы соседства ЕС, пойдут на приобретение критически важного оборудования и ремонт высоковольтных сетей, поврежденных во время масштабных российских атак.

"Европейский Союз поддерживает Украину в эти сложные времена с целью противостояния российской агрессии, а также восстановления, реконструкции и модернизации страны. Для этого мы уже предоставили более 98 миллионов евро поддержки. Мы рады сотрудничать с ключевыми международными партнерами для мобилизации государственных и частных инвестиций, а также усиления нашей помощи для малого и среднего бизнеса, муниципалитетов и регионов, восстанавливая инфраструктуру и способствуя переходу на "зеленые" и цифровые технологии", - отметил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

Сегодняшнее грантовое соглашение маркирует старт сотрудничества между НЭК "Укрэнерго", KfW и Европейской комиссией в рамках проекта "Реконструкция и восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии Украины". В ближайшее время ожидается предоставление средств для второй фазы этого проекта.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий выразил благодарность европейским государственным институтам и долгосрочным партнерам из государственного Немецкого банка развития KfW за их своевременную и всеобъемлющую поддержку. Он подчеркнул, что такая поддержка в условиях постоянных российских террористических атак на энергетические объекты Украины является существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности страны.

"Реконструкция, модернизация и расширение инфраструктуры передачи электроэнергии чрезвычайно важны для восстановления и экономического развития Украины. Повышение энергоэффективности и интеграция с Европой электроэнергетической системы Украины будут способствовать стабилизации подачи электроэнергии. Как следствие, по всей стране улучшатся как условия для хозяйственной деятельности, так и повседневная жизнь украинцев", - подчеркнула член правления KfW Кристиан Лайбах.

Напомним,

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получила 30,4 млн евро от правительства Германии для повышения надежности работы украинской энергетической инфраструктуры.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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