ЄС введе санкції за підрив територіальної цілісності України ще стосовно 8 осіб - ЗМІ

Цитата:

“ЄС щойно погодився додати ще 8 осіб в свій санкційний список за підрив територіальної цілісності України. Ці люди в основному працюють в судовому секторі Криму. Імена з’являться в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні”, - написав журналіст у Twitter.

Деталі

Як зазначив Йозвяк, тепер в списку санкцій ЄС буде 185 осіб і 48 організацій.

Доповнення

З березня 2014 року ЄС накладає обмежувальні заходи проти Росії, у тому числі проти певних секторів російської економіки та індивідуальні обмежувальні заходи у відповідь на навмисну ​​дестабілізацію України та незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя.

У вересні Рада ЄС продовжила на шість місяців обмежувальні заходи щодо фізичних і юридичних осіб РФ за порушення територіальної цілісності України.