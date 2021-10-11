ЄС введе санкції за підрив територіальної цілісності України ще стосовно 8 осіб - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Європейський Союз узгодив розширення персональних санкцій проти РФ, введених після початку тимчасової окупації Криму. Про це повідомив в середу кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, який висвітлює теми європейської політики щодо східних країн-партнерів, пише УНН.
Цитата:
“ЄС щойно погодився додати ще 8 осіб в свій санкційний список за підрив територіальної цілісності України. Ці люди в основному працюють в судовому секторі Криму. Імена з’являться в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні”, - написав журналіст у Twitter.
Деталі
Як зазначив Йозвяк, тепер в списку санкцій ЄС буде 185 осіб і 48 організацій.
Доповнення
З березня 2014 року ЄС накладає обмежувальні заходи проти Росії, у тому числі проти певних секторів російської економіки та індивідуальні обмежувальні заходи у відповідь на навмисну дестабілізацію України та незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя.
У вересні Рада ЄС продовжила на шість місяців обмежувальні заходи щодо фізичних і юридичних осіб РФ за порушення територіальної цілісності України.