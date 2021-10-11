ЕС введет санкции за подрыв территориальной целостности Украины еще по 8 человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Европейский Союз согласовал расширение персональных санкций против РФ, введенных после начала временной оккупации Крыма. Об этом сообщил в среду корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который освещает темы европейской политики в отношении восточных стран-партнеров, пишет УНН.
Цитата:
"ЕС только что согласился добавить еще 8 человек в свой санкционный список за подрыв территориальной целостности Украины. Эти люди в основном работают в судебном секторе Крыма. Имена появятся в официальном журнале ЕС позже сегодня", - написал журналист в Twitter.
Детали
Как отметил Йозвяк, теперь в списке санкций ЕС будет 185 человек и 48 организаций.
Дополнение
С марта 2014 года ЕС накладывает ограничительные меры против России, в том числе против определенных секторов российской экономики и индивидуальные ограничительные меры в ответ на умышленную дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя.
В сентябре Совет ЕС продлил на шесть месяцев ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц РФ за нарушение территориальной целостности Украины.