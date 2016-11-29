ЄС вивчає досвід Всеукраїнської ради церков — О.Турчинов

“20 років Всеукраїнська рада церков релігійних організацій демонструє єдність, демонструє свою співпрацю, демонструє свою спільну молитву за Україну. І, ви знаєте, що Європейський союз вивчає досвід ВРЦ, тому що в Європі, і я не знаю іншої країни світу, де б так працювало об’єднання церков. Україна дає приклад єднання задля розвитку і сили мужності і перемоги нашої держави”, — сказав О.Турчинов.