ЄС вивчає досвід Всеукраїнської ради церков — О.Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Європейський союз вивчає досвід Всеукраїнської ради церков як зразковий приклад об’єднання церков. Про це він сказав в ефірі “112 Україна”, передає УНН.
“20 років Всеукраїнська рада церков релігійних організацій демонструє єдність, демонструє свою співпрацю, демонструє свою спільну молитву за Україну. І, ви знаєте, що Європейський союз вивчає досвід ВРЦ, тому що в Європі, і я не знаю іншої країни світу, де б так працювало об’єднання церков. Україна дає приклад єднання задля розвитку і сили мужності і перемоги нашої держави”, — сказав О.Турчинов.