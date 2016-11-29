ЕС изучает опыт Всеукраинского совета церквей - А.Турчинов

"20 лет Всеукраинский совет церквей религиозных организаций демонстрирует единство, демонстрирует свое сотрудничество, демонстрирует свою общую молитву за Украину. И, вы знаете, что Европейский союз изучает опыт ВСЦ, потому что в Европе, и я не знаю другой страны мира, где бы так работало объединение церквей. Украина дает пример единения для развития и силы мужества и победы нашего государства", - сказал А.Турчинов.