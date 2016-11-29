ЕС изучает опыт Всеукраинского совета церквей - А.Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Европейский союз изучает опыт Всеукраинского совета церквей как образцовый пример объединения церквей. Об этом он сказал в эфире "112 Украина", передает УНН.
"20 лет Всеукраинский совет церквей религиозных организаций демонстрирует единство, демонстрирует свое сотрудничество, демонстрирует свою общую молитву за Украину. И, вы знаете, что Европейский союз изучает опыт ВСЦ, потому что в Европе, и я не знаю другой страны мира, где бы так работало объединение церквей. Украина дает пример единения для развития и силы мужества и победы нашего государства", - сказал А.Турчинов.