ЄС відстає від плану забезпечення України артилерійськими снарядами - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Європейський Союз відстає від планів щодо забезпечення України мільйоном артилерійських снарядів до березня. Про це повідомили Bloomberg, пише УНН.
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Відповідно до планів, які були ухвалені на початку цього року, ЄС зобов’язався поставити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів протягом 12 місяців. Спершу наявними запасами, а потім шляхом укладення контрактів на спільні закупівлі та нарощування промислового потенціалу.
У статті сказано, що минуло вже понад половини цього терміну, але до теперішнього часу в рамках цієї ініціативи було поставлено близько 30% від запланованого. Крім того, судячи з обсягу підписаних на сьогодні контрактів, ініціатива ризикує не досягти своєї мети.
Кілька держав-членів приватно звернулися до відділу зовнішньої політики блоку з проханням продовжити їхній термін, зазначає видання.
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