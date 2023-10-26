ЕС отстает от плана обеспечения Украины артиллерийскими снарядами - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Европейский Союз отстает от планов по обеспечению Украины миллионом артиллерийских снарядов до марта. Об этом сообщили Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В соответствии с планами, которые были приняты в начале этого года, ЕС обязался поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Сначала имеющимися запасами, а затем путем заключения контрактов на совместные закупки и наращивания промышленного потенциала.
В статье сказано, что прошло уже более половины этого срока, но к настоящему времени в рамках этой инициативы было поставлено около 30% от запланированного. Кроме того, судя по объему подписанных на сегодня контрактов, инициатива рискует не достичь своей цели.
Несколько государств-членов частным образом обратились в отдел внешней политики блока с просьбой продлить их срок, отмечает издание.
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