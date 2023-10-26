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ЕС отстает от плана обеспечения Украины артиллерийскими снарядами - СМИ

Киев • УНН

 • 92963 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Европейский Союз отстает от планов по обеспечению Украины миллионом артиллерийских снарядов до марта. Об этом сообщили Bloomberg, пишет УНН.

ЕС отстает от плана обеспечения Украины артиллерийскими снарядами - СМИ

Детали

В соответствии с планами, которые были приняты в начале этого года, ЕС обязался поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Сначала имеющимися запасами, а затем путем заключения контрактов на совместные закупки и наращивания промышленного потенциала.

В статье сказано, что прошло уже более половины этого срока, но к настоящему времени в рамках этой инициативы было поставлено около 30% от запланированного. Кроме того, судя по объему подписанных на сегодня контрактов, инициатива рискует не достичь своей цели.

Несколько государств-членов частным образом обратились в отдел внешней политики блока с просьбой продлить их срок, отмечает издание.

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