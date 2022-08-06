ЄС відреагував на російські провокації навколо Запорізької АЕС: вимагає доступу МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російську військову діяльність навколо Запорізької АЕС, вимагає доступу МАГАТЕ, пише УНН.
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"ЄС засуджує військову діяльність росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування росією міжнародними нормами. МАГАТЕ має отримати доступ", - написав Боррель у Twitter.
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Увечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію із РСЗВ. Три «прильоти» зафіксовано прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС і що внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключено від енергосистеми та переведено до резерву.
Міністерство закордонних справ рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в Енергодарі.